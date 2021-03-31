شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر ينعى الدكتور كمال الجنزورى: لبى نداء الوطن فى كل الأوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الذى وفاته المنية صباح اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 بعد رحلة صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

وقال محمد تيسير فى كلمة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"النهاردة احنا بنعزي نفسنا وبنعزي مصر كلها في وفاة واحد من أمهر وأخلص رجال الدولة المصرية، الراحل الدكتور كمال الجنزوري، اللي ضربلنا أمثلة كتير ازاى تكون محافظ ثم وزير ثم رئيس وزراء، وتكون كفء وعلى قدر المسؤولية في كل المناصب وتقدر إنك تسيب أثر طيب، وفى نفس الوقت تلبى نداء الوطن دايمًا فى أى وقت يحتاجك فيه. رحم الله الدكتور كمال الجنزورى وخالص تعازينا لأسرته ولمحبيه".