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رئيس مجلس الشيوخ ينعى الجنزورى: فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها

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القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

 

وقال رئيس مجلس الشيوخ، فى برقية عزاء: "فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها"، مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا، متابعا: "ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائما بنفوس مؤمنة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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