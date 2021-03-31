شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى الجنزورى: فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، فى برقية عزاء: "فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها"، مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا، متابعا: "ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائما بنفوس مؤمنة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته".