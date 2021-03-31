شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب يطالب بضروة تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بضرورة تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا، مشددا على أهمية وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التى نواجهها، لاسيما وأن السوق الإفريقية مفتوحة لدول أخرى على مستوى المقاولات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف المعوقات الخاصة بتصدير المقاولات المصرية خاصة للدول الأفريقية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة ستطرح كافة الإشكاليات والمعوقات التى تواجهها الشركات والمستثمر المصرى، على الجهات المختصة ليكون هناك تكامل في التعاون بينهما، لتذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية فى السوق الأفريقية.

وشدد حمودة على أهمية التركيز علي 5 دول إفريقية على حسب أولويات الدولة المصرية، تبدأ فيها التجربة في تمويل هذا القطاع ووضع الاستراتيجية التي تجعلنا علي الطريق الصحيح لمنافسة الشركات التركية والصينية التي تتوغل في افريقيا.

وأشار حمودة عى أنه سيكون هناك جلسات استماع ستعقدها اللجنة لممثلى الحكومة، من جهات لها أن تطرح رؤية وحل معوقات سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا، ومن أهم المعوقات، التى تواجهنا توفير البنوك المصرية فى دول أفريقيا ودعم قطاع الاستشارات ومراكز التدريب وكذلك قاعدة بيانات من قوانين الدول المستهدفة لحماية الاستثمارات.

ومن جانبه، أكد النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان على أن بعض الشركات المصرية تتواجد فى عدد من الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان، ستقوم بدعوة هذه الشركات المستثمرة فى أفريقيا والاستماع لهم والمعوقات عملهم، وكذلك سيمتلكون قاعدة بيانات كبيرة، مشيرا إلي أن التدريب يجب أن يكون الزامي للقطاع الفني والتنفيذي وكل هذه مقومات النجاح.

وأضاف وكيل اللجنة إن قطاع الاستشارات هو المدخل الأول لأفريقيا، مؤكدًا على أهمية دعم هذا القطاع ليكون لدينا استشارات وقاعدة بيانات تبني عليها الشركات المصرية دراستها للمشاريع داخل الدول الإفريقية.

ومن جانبه، أشار رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن هناك نقاط أساسية يجب أن نطلع عليها ونعمل عليا من أجل أن يكون هناك تواجد قوي للاستثمار المصري في أفريقيا منها مفهوم التسويق ودراسة السوق الافريقي ونوع المشاريع المستهدفة في الدول الإفريقية، بجانب أزمة للتدريب ومركز التدريب المصري.