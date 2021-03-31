شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يلتقى رئيس قناة السويس ويشيد بجهود الهيئة فى أزمة السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى، منذ قليل، وفد من مجلس النواب، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك على هامش زيارته للقناة اليوم الأربعاء.

ويضم الوفد، المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمود عبدالعزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلاء لجنة النقل، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى.

واستمع الوفد للفريق أسامة ربيع، والذى شرح جهود تعويم السفينة الناجحة، وألقى الضوء على الجنود المجهولة خلال هذه العملية التاريخية، بجانب شرح الموقف الحالى للقناة وطبيعة الملاحة، مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي مع استمرار عملية مرور السفن العالقة.

كما أعرب "ربيع" عن جزيل فخره وامتنانه برسائل الدعم والتحفيز التى تلقاها من أبناء الشعب المصرى، ومن شركاء مصر الاستراتيجيين، مؤكدًا أن رجال الهيئة سيكونون دومًا عند الثقة؛ يصونون مقدرات بلدهم، ويزودون عنها المخاطر.

ووجه الوفد تحية شكر وتقدير للفريق أسامة ربيع الذى نجح هو ورجال الهيئة العامة لقناة السويس في التغلب على هذا الاختبار الشاق والتحدي الخطير وحافظوا على صورة مصر وقيمة مجرى قناة في حركة التجارة العالمية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى المهندس أشرف رشاد درع مستقبل وطن إلى رئيس هيئة قناة السويس، تقديرًا لما بذله خلال أزمة السفينة وعرفانًا بما يصنعه وما يقدمه من جهود لتطوير هيئة قناة السويس.















