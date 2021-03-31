شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لجنة الإسكان يطالبون بوضع خطة لكيفية تسويق الشركات المصرية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد حمودة، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.

وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التى من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا على وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الشأن، لاسيما وأن السوق الأفريقى مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.

من جانبه، قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان، إن العمل فى أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مشددا على ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصرى العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.

وأضاف شكرى أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسن واصبحنا منافسين بقوة في السوق الافريقي.

ولفت شكري إلي وجوب وضع خطه لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية في افريقيا فنحن لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج الي معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا علي أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في افريقيا .