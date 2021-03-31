شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى كمال الجنزورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري ، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، مقدمة أحر التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتقبله مع الصالحين.

وتوفى، اليوم الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.