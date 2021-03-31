شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر : تصريحات "السيسى" عن المياه رسائل طمأنة للمصريين ونثق فى قدرات بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب إرادة جيل عن ثقته ودعمه الكامل للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع كافة الملفات وأولها ملف مياه النيل.

وأشاد الحزب، في بيان، بحديث الرئيس السيسي خلال زيارته لقناة السويس، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى كانت بمثابة رسائل واضحة وصريحة وطمأنة لجميع المصريين وخاصة عندما قال نصا :"لا مساس بنقطة واحدة من حقوق مصر المائية ولن يجرؤ أحد أن يأخذ نقطة مياه واحدة واللي عايز يجرب يشوف".

وأكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أن حزب إرادة يدّعم ويُساند قيادته السياسية وجيشه الباسل ويثق كل الثقة في قدرات بلادنا ، مشددًا على أن مصر دولة سلام لمن يريد وقوة رد وردع لمن يطمع، داعيا الشعب الأثيوبي الصديق أن يمارس ضغوطا على حكومته لتوقيع الاتفاق وقبول الوساطات الدولية والاوروبية إلى جانب الوساطة الافريقية.