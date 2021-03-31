شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تنعى كمال الجنزورى: بنى رصيدا فى القلوب لن ينضب بمرور الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، مضيفة أن الراحل قاد حكومة مصر فى أحلك أوقاتها، ونال ثقة الجميع ورحل بعد أن بنى رصيدًا فى قلوب المصريين لن ينضب بمرور الزمن.

توفى، اليوم الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى فى 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومى، ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.