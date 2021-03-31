شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينعى الدكتور كمال الجنزورى: أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ونوابه، والأمين العام للمجلس، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه.
وقال المجلس في برقية العزاء: "لقد كان للمغفور له إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء..أسكن الله المغفور له فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه ومواطنيه، وألهمنا وآله صبر المؤمنين..إنا لله وإنا إليه راجعون".