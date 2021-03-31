شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينعى الدكتور كمال الجنزورى: أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ونوابه، والأمين العام للمجلس، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه.

وقال المجلس في برقية العزاء: "لقد كان للمغفور له ‏إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن ‏في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء..أسكن الله المغفور له فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه ومواطنيه، ‏وألهمنا وآله صبر المؤمنين..إنا لله وإنا إليه راجعون".