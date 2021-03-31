شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان" يشيد بجهود دمج الأشخاص ذوى التوحد فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الاهتمام المجتمعى بالأشخاص ذوى التوحد والعمل على إدماجهم فى المجتمع، مشيدا بأسر الأشخاص ذوى الإعاقة وأسر الأشخاص ذوى التوحد على وجه الخصوص على ما يبذلوه من جهود لتمكين أبنائهم من ممارسة حقهم فى الحياة على قدم المساواه مع نظرائهم فى المجتمع.

وأكد محمد فايق فى بيان له، بمناسبة اليوم العالمى للتوحد على أهمية التكاتف لتغيير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوى التوحيد والعمل على تمكينهم من الالتحاق بالمدارس أسوة بغيرهم من الأطفال.

يحتفل العالم باليوم العالمى للتوحد سنويًا فى اليوم الثانى من شهر أبريل كل عام، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، ويأتى هذا اليوم لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، كما يهدف إلى تعزيز دور المصابين بالتوحد فى المجتمع وزيادة قبولهم له.