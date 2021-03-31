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منظمة الصحة تؤكد أن اللقاحات الصينية ضد كورونا “آمنة”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 02:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

شعار منظمة الصحة العالمية

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنين وفعالين ضد فيروس ، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات.

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن “اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراضا، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات (…) في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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