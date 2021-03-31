الأردن ينفي ترحيل لاجئين يمنيين

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

نفى مصدر في الحكومة الأردنية، طلب عدم نشر اسمه، مساء الثلاثاء، ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ترحيل بلاده لطالبي لجوء من اليمن.



وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه،وفقا لـ 24، أن الأردن لا يتجاوز المعاهدات الدولية بخصوص اللاجئين، مشيراً إلى أن اليمنيين الذين تحدثت عنهم المنظمة لم يطلبوا اللجوء ودخلوا الأردن للخضوع لعمليات جراحية وغادروا بإرادتهم.

ودعا المصدر المنظمة إلى التأكد من المعلومات التي تنشرها قبل توجيه الاتهامات للأردن الذي يستضيف نحو 14 ألف لاجئ يمني، فضلاً عن ملايين اللاجئين من دول العربية ودول أخرى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المنظمة إن الأردن رحل على الأقل أربعة طالبي لجوء يمنيين مسجلين لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، وأصدرت قرارات إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء.

واتهمت المنظمة الأردن بإصدار تعليمات تمنع مفوضية اللاجئين الاعتراف بأي لاجئ باستثناء السوريين، ما حرم الكثيرين من الخدمات الإنسانية وعرّضهم لخطر الترحيل.