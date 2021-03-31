منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا تواصل ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

قالت منظمة الصحة العالمیة، الیوم الأربعاء، " ان حالات الإصابة الجدیدة بفیروس كورونا، واصلت ارتفاعھا للأسبوع الخامس على التوالي".



وأضافت المنظمة في تقریرھا الدوري حول الوضع الوبائي للفیروس" ان ما یزید قلیلا على 8. 3 ملیون حالة جدیدة تم تسجیلھا في الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد الوفیات الجدیدة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة خمسة بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي مع الإبلاغ عن أكثر من 64 الف حالة وفاة جدیدة".

وذكرت أن الزیادات لوحظت في جمیع مناطق العالم باستثناء المنطقة الأفریقیة فیما لاتزال المنطقة الأوروبیة ومنطقة الأمریكتین مسؤولة عما یقرب من 80 بالمئة من جمیع الحالات والوفیات في العالم.