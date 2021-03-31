شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمار الروسي : سنواصل شراكتنا الاستراتيجية عبر مبادرة «السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف- إعجابة بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة، كما أفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدد من المبادرات المهمة مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار. "