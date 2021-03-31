إن كنتِ تريدين خسارة الوزن وحرق الدهون... تناولي هذا الحساء

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بغداد - ياسين صفوان - ويحتاج تحضير كمية من هذه الشوربة تكفي لـ6 أشخاص إلى هذه المكونات: 3 حبّات كوسى، عصير نصف حبة ليمون، فصّ ثوم مفروم، جذر زنجبيل بطول 2 سنتم، 3 حبّات طماطم مقطّعة إلى مكعبات، 3 ملاعق طعام من حليب جوز الهند، باقة كزبرة، ملعقتَي طعام من زيت الزيتون، حبّتَي بصل، القليل من الملح والفلفل.1. تُقشّر حبّات الكوسى وتُقطَّع إلى مكعبات.

2. تُقلى قليلاً بزيت الزيتون مع الثوم.

3. يُضاف البصل المفروم والطماطم والزنجبيل المبشور.

4. يُغطّى القدر بالماء ويُترك على نار هادئة لمدة لا تقل عن 40 دقيقة مع الملح والفلفل.

5. بعد مرور هذه المدة يُضاف حليب جوز الهند. وأخيراً تُضاف أوراق الكزبرة وعصير الليمون. لكن الأفضل عدم فعل هذا في حال المعاناة من حرقة أو قرحة في المعدة. ومن المهم عدم أكل الكزبرة في حال تناول أدوية مضادة لتخثّر الدم.