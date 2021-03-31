'أبل' تكشف عن موعد طرحها نظام التشغيل الجديد IOS 15

وسيعرض نظام التشغيل "أي أو إس 15" الجديد لأول مرة، في مؤتمر كبير للبرمجيات ولمطوري برمجيات أبل، كما سيعلن عن إصدارات جيدة من "أي باد أو إس" و"ماك أو إس" و"واتش أو إس" و"تي في أو إس".

وسيتوفر إصدار تجريبي من IOS 15 للمطورين مباشرة بعد انتهاء المؤتمر. بينما لم تفصح الشركة عن تفاصيل حول ما ينتظر المستخدمين في التعديل الجديد لنظام التشغيل.



وبشكل مشابه لما جرى العام الماضي، سيعقد المؤتمر السنوي للمطورين هذا العام WWDC 2021 عبر الإنترنت. تم تحديد موعد الحدث في 7-11 حزيران.وسيطلق الإصدار الرسمي لنظام iOS 15 في الخريف، جنبًا إلى جنب مع الجيل الجديد من أجهزة "آيفون".