تمهيدا لإجراء انتخابات قادمة.. الحكومة الأردنية تعلن حل المجالس البلدية والمحليّة ومجلس أمانة عمان الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، حل المجالس البلدية والمحليّة ومجلس أمانة عمان الكبرى، تمهيدا لإجراء انتخابات قادمة.



قرارٌ اتخذه مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة عقدها اليوم، برئاسة رئيس الحكومة بشر الخصاونة. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وجاء في الإعلان أن مجلس الوزراء قرر "حل المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس أمانة عمان الكبرى اعتباراً من اليوم".

وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة أيضا، تشكيل لجان لإدارة البلديات ومجلس أمانة عمان، خلال المرحلة المقبلة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية، في غضون مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفق ما ينص عليه القانون.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدها الأردن، في 15 أغسطس/آب 2017.

وبموجب قانون المحليات في المملكة، تبلغ مدة ولاية المجالس البلدية 4 أعوام.

وينص القانون أيضا على إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ حل هذه المجالس.

ويتمثل عمل المجالس البلدية والمحلية في إدارة شؤون المدن والقرى في الأردن.