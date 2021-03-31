شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلحيف النعيمي يناقش سبل تعزيز منظومة الصحة الحيوانية في دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، سبل تعزيز منظومة الصحة الحيوانية في الدولة وموائمتها لأفضل المعايير والممارسات العالمية لتحقيق تنمية واستدامة الثروة الحيوانية، كما تطرق إلى دراسة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك خلال لقاءه مع مدير المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن الدكتور محمد الحوسني، والممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الدكتور غازي يحيي.



واطلع عبدالله بلحيف النعيمي خلال اللقاء، وفقاً لبيان على المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المنظمة في المنطقة، وتوجهاتها المستقبلية لتعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن الصحة الحيوانية في دول المنطقة.