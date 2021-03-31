اخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي يعلن طرد موظفين بالسفارة الروسية لدى بلاده

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الإيطالي يعلن طرد موظفين بالسفارة الروسية لدى بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، طرد موظفين بالسفارة الروسية لدى بلاده، على خلفية قضية "التجسس".

 

وأمس الثلاثاء، أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف ضابط بحرية إيطالي ضُبط متلبسا بـ"التجسس لصالح موسكو"، برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق "سرية".

 

وفي هذا الصدد، قال دي مايو، في تغريدة على حسابه في "تويتر": أرسلنا إلى السفير الروسي في إيطاليا الاحتجاج الحازم للحكومة الإيطالية، وأبلغناه بالطرد الفوري للمسؤولين الروس المتورطين في هذه القضية الخطيرة للغاية".

 

وأضاف الوزير: "أشكر استخباراتنا وأجهزة الدولة التي تعمل كل يوم من أجل أمن بلادنا".

 

بدورها، أعربت موسكو عن أملها في الحفاظ على علاقات جيدة مع إيطاليا، بعد قرارها الأخير.

 

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل في أن يستمر الطابع الإيجابي والبنّاء للعلاقات الروسية-الإيطالية وأن يتم الحفاظ عليه".

 

وأشار بيسكوف إلى أن الرئاسة الروسية "لا تملك أية معلومات حول ظروف وأسباب هذه القضية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا