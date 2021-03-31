شكرا لقرائتكم خبر عن التجسس يفجر أزمة بين موسكو وروما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يتوقع تفجر أزمة بين روما وموسكو، اعتقلت الشرطة الإيطالية مسؤولا في الجيش الروسي وقبطانا في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس. وقالت الشرطة في بيان اليوم (الأربعاء)، إن قواتها تدخلت أثناء اجتماع سري بين الشخصين، وألقت القبض عليهما، في وقت أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، استدعاء السفير الروسي في روما بعد توقيف الشرطة لضابط بحرية إيطالي ضُبط متلبسا بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق وصفت بأنها «سريّة»، وسلمته رسالة احتجاج شديد اللهجة. وقالت الخارجية في بيان: «إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية أن قوات الأمن أوقفت ضابطا في سلاح البحرية، إضافة إلى ضابط روسي». وأعلنت الحكومة الإيطالية ، طرد اثنين من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية

