شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء صنعاء ينتفضون ضد الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لليوم الرابع على التوالي، تواصلت احتجاجات الكادر الصحي في كبرى المستشفيات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم (الأربعاء)، وسط اعتداءات حوثية متكررة واختطاف عدد من الأطباء والممرضين. وقال مصدر طبي في هيئة مستشفى الثورة لـ«الخليج 365»، إن المليشيا اختطفت 6 أطباء وعاملين من أكبر مستشفى حكومي على خلفية الاحتجاجات والإضراب الذي ينفذه الأطباء ضد ممارسات المليشيا ونهبها لمرتبات الموظفين وممارسة العنصرية وسرقة الدعم الذي تقدمه المنظمات. وكشف المصدر تلقي الأطباء والعاملين بالمستشفيات الحكومية تهديدات بالتصفية.

وأكد المصدر، أنه سيتم البدء في إضراب شامل عن العمل الأسبوع القادم، محذراً من أن القطاع الصحي يترنح وهناك كوارث قادمة في ظل انتشار وباء كورونا إذا لم يتحرك المجتمع الدولي للضغط على المليشيا لتحييد القطاع الصحي وإبعاده عن الأزمة.

وأظهرت تسجيلات مصورة الأطباء وهم يرددون شعارات تطالب بالثورة ضد المليشيا ووزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل، مرددين: «أين الراتب يا متوكل».

وكانت المليشيا أصدرت قرارات بإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الحكومية وفرضت مبالغ مباهظة على المدنيين الذين كانوا يعالجون فيها، ما فاقم من مضاعفات الأزمة الإنسانية.