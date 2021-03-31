شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيّب «الجنزوري» رئيس وزراء مصر السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غيّب الموت رئيس وزراء مصر السابق الدكتور كمال الجنزوري، عن عمر يناهز 88 عاماً، اليوم (الأربعاء)، بعد صراع مع المرض. وتوفي الراحل في مستشفى القوات الجوية بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، الذي دخله قبل أيام إثر وعكة مرضية. الجنزوري من مواليد 12 يناير من العام 1933 بالمنوفية حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان. وشغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديراً لمعهد التخطيط القومي، كما تولى وزارة التخطيط ومنصب رئيس وزراء مصر في العام 1996 واستمر في حتى عام 1999.

يذكر أن الراحل كان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، لإنقاذ اقتصاد مصر، وبعدها دخلت مصر مرحلة الانطلاق وتكفلت خططه الاقتصادية برعاية محدودي الدخل والطبقات المتوسطة وثبات أسعار السلع والعملات.

وعقب ثورة يناير من العام 2011، كلفه المجلس العسكري الحاكم للبلاد بشغل منصب رئيس الوزراء مجدداً، واستمر فيه من 7 ديسمبر من العام 2011 وحتى 25 يونيو من العام 2012، أي قبل أيام من تولي محمد مرسي الرئيس الإخواني الأسبق سدة الحكم في البلاد.

ونعى مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الدكتور الجنزوري ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روحه. وأعرب عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ البلاد، مثمناً الإسهامات الجليلة التي بذلها في سبيل وطنه.

وقال المجلس إن رئيس الوزراء الراحل كان نموذجاً في البذل والعطاء، ولم يتأخر يوماً عن نداء الوطن، كما لم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة بلاده.