لطلاب الثانوية.. بث مباشر لمراجعة "الإنجليزية" على منصة حصص مصر السابعة مساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت منصة حصص مصر، إتاحة مراجعة مادة اللغة الإنجليزية، لطلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7 مساءا ، مع صبحي الغيطاني.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين.

وتعد "حصص مصر" منصة تعليمية مُعتمدة من وزارة التربية والتعليم، تقدم المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.