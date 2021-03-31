"وضع سؤال من منهج أبريل" .. إحالة موجه دراسات اجتماعية بالقليوبية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قرر ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إحالة موجه الدراسات الاجتماعية، المكلف بوضع أسئلة الامتحانات الشهرية للصف السادس الابتدائي بإدارة بنها التعليمية إلى التحقيق، وتوزيع درجة أحد الأسئلة على باقي الامتحان.

جاء ذلك بعد ورود شكاوى من الطلاب بوجود سؤال من منهج شهر إبريل في امتحانات الصف السادس الابتدائي اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية ببنها.

شهدت الجولة متابعة وكيل الوزارة سير الامتحانات الشهرية لشهر مارس، والتأكد من اتباع الطلاب الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان.