سويسرا تسجل 215 انهياراً ثلجياً هذا العام

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت سويسرا ارتفاعاً كبيراً في عدد الانهيارات الجليدية في شتاء هذا العام الذي انتهى لتوه بها، وفقاً لبيانات لمعهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في البلاد، صدرت اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات وقوع 215 انهياراً جليدياً أضرت بالبشر في هذا الشتاء، وهو عدد يبلغ ضعف المتوسط خلال 20 عاماً. كما أشار المعهد إلى أن تساقط الثلوج وتراكمه كان أكثر من المعتاد.

وإجمالاً، سجل المعهد 318 انهياراً جليدياً في الفترة من أكتوبر إلى نهاية مارس، بما في ذلك الانهيارات التي أضرت بالممتلكات أو بالبشر. وتضرر إجمالي 296 شخصاً من الانهيارات الجليدية، وهو أعلى كثيراً من المتوسط (177 شخصاً).

وتسببت الانهيارات هذا الشتاء في وفاة 27 شخصاً، في حين أن المتوسط هو 18 حالة وفاة.

وقال المعهد: إن جميع الوفيات شملت مشاركين في الرياضات الشتوية كانوا على أرض لم تكن آمنة.

كما أفاد بأن الأرقام المرتفعة ربما تكون نتيجة الطبقات الأقل استقراراً من الثلوج القديمة، وزيادة تساقط الثلوج وعدد قليل من الانهيارات الجليدية الكبيرة للغاية.



