بايدن يعلن أولى التعيينات لقضاة فدراليين مشدداً على أهمية التنوع

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن أولى التعيينات في مناصب قضاة فدراليين مشدداً، وخلافا لنهج الرئيس السابق دونالد ترامب، على التنوع.

عينت القاضية من أصل افريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاما) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها. واذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينها فستخلف ميريك غارلاند الذي أصبح وزيرا للعدل.

وكان يجري التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا.

ومن بين التعيينات الـ11 التي أعلنها الرئيس الأميركي، هناك ثلاث نساء من أصول افريقية لمناصب في محاكم استئناف.

كما عين الرئيس الأميركي زاهد قريشي (45 عاماً) الذي سيصبح، إذا ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، أول قاض فدرالي مسلم في الولايات المتحدة.

وقريشي من أصول باكستانية وهو حالياً قاض في نيوجيرسي.

وقال بايدن في بيان إن هذه التعيينات تمثل "التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا".

بحسب الدستور الأميركي، يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا والقضاة الفدراليين مدى الحياة في محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. ويعود لاحقاً الى مجلس الشيوخ تثبيت تعيينهم.

خلال ولايته كان ترامب ناشطاً بشكل خاص في هذا الملف الذي يحشد منذ عقود القاعدة الناخبة للمحافظين.

وبعدما عمل بشكل وثيق مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عين أكثر من 200 قاض ميولهم محافظة في المحاكم الفدرالية.

ومنذ وصوله إلى السلطة استند إلى دعم مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الجمهوريين الذي عرقل من 2014 إلى 2016 تثبيت مرشحين قدمهم باراك اوباما، رغم ان 107 مناصب لقضاة كانت شاغرة.