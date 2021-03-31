إندونيسيا تعثر على مسجل صوت قمرة قيادة الطائرة المنكوبة

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أعلن مسؤول في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أنه العثور على مسجل صوت قمرة القيادة لطائرة الركاب التي تحطمت في البحر في يناير وعلى متنها 62 شخصاً.

وتم العثور على مسجل الصوت على عمق متر واحد أسفل الطين في قاع بحر جاوا، كما قال رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سورجانتو تياهجونو.

وقال سورجانتو: "وجدنا مسجل صوت قمرة القيادة الليلة الماضية ... سوف يستغرق فك تشفير البيانات ما يتراوح ما بين نحو ثلاثة إلى أسبوع".

كما صرح بأنه كان "من الصعب للغاية" تحديد سبب تحطم الطائرة بدون مسجل صوت قمرة القيادة.

وكان قد تم العثور على الصندوق الأسود الآخر - وهو مسجل بيانات الرحلة - بعد أيام من تحطم طائرة شركة سريويجايا اير ، وهي من طراز "بوينج 500-737"، بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا في 9 كانون ثان/يناير.

ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

وفي تقرير أولي عن الحادث، قال محققون إندونيسيون الشهر الماضي إن الطائرة واجهت مشاكل في نظام التحكم الآلي في الوقود .

وقالت اللجنة الوطنية لسلامة النقل إن مشكلات خاصة بتراجع ذراع التحكم بالوقود للمحرك الأيسر أدت إلى خفض الطاقة الناتجة، كما انحشر الذراع الأيمن قبل وقت قصير من تحطم الطائرة.

ومن المتوقع صدور تقرير كامل عن الحادث أوائل العام المقبل.