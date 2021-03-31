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السعودية: لقاح «كورونا» ليس شرطاً لعمرة رمضان

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 11:09
من الكعبة المشرفة
عربي ودولي

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أكدت وزارة الحج والعمرة أن التطعيم بلقاح ليس مطلوبًا حتى الآن من الراغبين في أداء العمرة من داخل .
وقالت إنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح «اعتمرنا» ومناطق نقل المعتمرين، إضافةً إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا، وفق صحيفة "أخبار 24" السعوودية.
منجهته، أكدت رئاسة الحرمين ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق «اعتمرنا» وتفعيل تطبيقي «توكلنا» و«تباعد»، مبينةً أنها استعدت لشهر رمضان بتطبيق كل التدابير الوقائية في المصليات المخصصة لأداء الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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