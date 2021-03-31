الكشف عن حالة زعيمة ميانمار المعتقلة لدى الجيش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 16 دقيقة

قال محامي زعيمة ميانمار المعتقلة أونغ سان سو تشي إنها بخير وفي صحة جيدة رغم اعتقالها منذ أسابيع.

وتحدث المحامي “مين مين سو” مع سو تشي، التي وجهت إليها عدة تهم جنائية، خلال اتصال عبر الفيديو في مركز للشرطة، قبيل جلسة للمحكمة مرتقبة يوم غد الخميس.

وأطاح الجيش بزعيمة ميانمار في بداية فبراير الماضي، وفي منتصف مارس الحالي وجه العسكريون الحاكمون تهمة جديدة إلى أونغ سان سو تشي، مؤكدين أنها تلقت رشاوى بقيمة 550 ألف دولار من رجل أعمال، حسب ما ذكر التلفزيون الحكومي.

وبثت قناة “أم آر تي في” تسجيل فيديو لمتعهد عقاري يعترف بدفع هذا المبلغ على أقساط بين 2018 و2020. وقال التلفزيون إنه “بناء على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات أن أونغ سان سو تشي متورطة في فساد”، موضحة أن السلطات تستعد لاتهامها رسميا”.

وصرح محامي الرئيسة الفعلية السابقة للحكومة التي ما زالت محتجزة في مكان سري من قبل الجيش، أن هذه المعلومات الجديدة “لا أساس لها من الصحة وسخيفة”.

وأضاف أنه “قد يكون لدى موكلتي بعض العيوب لكن ليس من طبيعتها إفساد الناس”، مؤكدا أن “معظم البورميين لن يصدقوا” هذه الاتهامات الجديدة.

ووجهت أربع تهم لسو تشي (75 عاما) المعتقلة منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم الامتثال لقيود فيروس كورونا وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة.

وأعلن الجيش في وقت سابق من مارس الحالي عن فتح تحقيق في قضايا فساد، متهما سو تشي بجمع 600 ألف دولار وأكثر من 11 كلغ من الذهب بشكل غير قانوني.

وفي حال إدانة حائزة نوبل للسلام في 1991، فستعاقب بالسجن لسنوات ويمكن استبعادها من الحياة السياسية.