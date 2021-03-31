إيطاليا تعلن توقيف ضابطين بتهمة “التجسس لصالح روسيا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 53 دقيقة

أعلنت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على مسؤول بالجيش الروسي وقبطان في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

وقالت الشرطة في بيان إن “قواتها تدخلت أثناء اجتماع سري بين الشخصين، وألقت القبض عليهما”، حسبما ذكرت رويترز.

وأعلنت الخارجية الإيطالية الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في روما بعدما أعلنت الشرطة توقيف ضابط بحرية إيطالي ضُبط متلبسا بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق “سريّة”.

وقالت في بيان إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية أنه “مساء أمس” (الثلاثاء) قامت قوات الأمن بـ”توقيف ضابط في سلاح البحرية” إضافة إلى ضابط روسي.