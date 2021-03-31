السعودية تكشف عن سفينة حربية ذات قدرات قتالية عالية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 47 دقيقة

كشفت وزارة الدفاع السعودية، عن سفينة حربية جديدة تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات، لافتة إلى أنها “تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم”.

وزارة الدفاع نشرت صورا للسفينة الحربية على صفحتها الرسمية في “تويتر” مؤكدة أنه “تم تعويم السفينة الحربية (جلالة الملك حائل) في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو الإسبانية”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سفينة جلالة الملك “حائل” هي السفينة الثالثة ضمن مشروع السروات، والذي يضم عدد خمس سفن من نوع “كورفيت أفانتي 2200”.

كما أكدت الوكالة أن “سفن مشروع السروات تتميز بكونها تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية، وتفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم.

ونقلت الوكالة على لسان قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن “فهد بن عبدالله الغفيلي”، أن “مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة”.

يذكر أن القوات البحرية السعودية تحتل المرتبة رقم 51 بين أضخم القوات البحرية في العالم وفقا لإحصائيات العام 2021، التي أوردها موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 عالميا بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.