المغرب.. تصريحات مسؤول حول “خبز البهائم” تثير حالة من الجدل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 55 دقيقة

ثارت تصريحات أدلى بها الأمين العام لفدرالية أصحاب المخابز والحلويات في المغرب، “محمد القيري”، واعتبر خلالها أن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لـ”علف البهائم”، أثارت موجة استياء عارمة في الشارع المغربي.

وكان “القيري” قال في تصريحات سابقة إن “الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، وأنه يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي”، مرجعا ذلك إلى “سوء منتجات المطاحن” في المملكة.

وفي أول رد رسمي على تصريحات “القيري”، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمطاحن “مولاي عبد القادر العلوي”، أن “ما جاء على لسان الأمين العام لفدرالية المخابز والحلويات، احتقار للمغاربة”، مشيرا إلى أن “القول بأن الدقيق المسلم للمخابز بشكل خاص والمواطن بشكل عام فاسد ولا يصلح حتى للبهائم هو احتقار للدولة أيضا”.

“العلوي” أضاف أن “الجمعية سترد على تلك التصريحات بجميع الطرق القانونية المكفولة لها”، موضحا أن مثل “هذه التصريحات تسيء إلى سمعة القطاع الذي بات يستثمر في التكنولوجيا وتستفيد جميع مطاحن المغرب من الخبرات المتراكمة، كما يتوفر بعضها على مخابز تقوم بتجارب للدقيق الذي سيوجه إلى الاستهلاك سواء لربات البيوت أو للمخابز”.

في السياق، كشف “العلوي” أن المغرب من الدول القليلة التي لها 14 نوعا من الدقيق اللين، مشيرا الى أن هذا معناه أن المنافسة قوية والبقاء لمن يستعمل الجودة.

كما شدد على أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بمراقبة صارمة للحبوب المستوردة وغيرها وكذلك للمطاحن، وأن من يدعي بأن المطاحن تقدم دقيقا غير صالح فهو متواطئ”.