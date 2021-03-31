وفاة رئيس حكومة مصر الأسبق كمال الجنزوري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

توفي، الأربعاء، رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال الجنزوري، بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق إعلام محلي مصري فإن الجنزوي توفي بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس (شرق القاهرة) عن عمر يناهز الـ88 عاما.

ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 كانون الثاني 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأمريكية.

وشغل الجنزوري العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد (شمال غرب) ثم محافظ بني سويف (وسط) قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وتولى رئاسة الوزراء لأول مرة في الفترة من 4 كانون الثاني 1996 إلى 5 تشرين الأول 1999.

وعقب الاحتجاجات في 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني 2011 التي استمر فيها حتى حزيران 2012.

ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

والجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.

وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.