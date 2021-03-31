كورونا يفرض حجراً صحياً على مدينة صينية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، وضع مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع بورما قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف 6 حالات إصابة بكوفيد-19.

وهذه البؤرة في إقليم يونان (جنوب غرب) هي أكبر حالات عدوى تبلغ عنها السلطات الصينية منذ حوالى شهرين.

وأبلغت المدينة التي تعد 210 آلاف نسمة أيضا عن 3 حالات إصابة بدون عوارض لدى رعايا بورميين بحسب السلطات الصحية الاقليمية.

والحدود الصينية مغلقة منذ سنة، وكانت رويلي قبل القيود المرتبطة بالوباء نقطة عبور مهمة مع بلدة موس على الجانب الآخر من الحدود.

وحذرت السلطات من أنها “ستمنع بشدة مرور أشخاص بشكل غير شرعي عبر الحدود” وكذلك شبكات المهربين والاشخاص الذين يؤوون مهاجرين غير شرعيين.

وأعلن وضع المدينة في الحجر الصحي لمدة أسبوع، ولا يحق للسكان مغادرة منزلهم “بدون سبب محدد” ويمكن لشخص واحد فقط من كل عائلة الاهتمام بشراء الاحتياجات بإذن خاص.

وتمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء في نهاية 2019، من القضاء على المرض الى حد كبير اعتبارا من ربيع 2020، وتبلغ الحصيلة الرسمية في البلاد حوالى 90 ألف إصابة و4636 وفاة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.