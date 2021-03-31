روسيا تسجل 8275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

اعلنت روسيا، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 8275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 408 حالات ليصبح إجمالي عدد الإصابات أربعة ملايين و545095 إصابة مؤكدة منها 98850 حالة وفاة و280073 حالة نشطة وأربعة ملايين و166172 حالة شفاء.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو 1286 حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 715 حالة.