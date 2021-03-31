المعارضة تدعو لإجراء تحقيق برلماني بشأن البنك المركزي

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

دعا حزب المعارضة الرئيسي في تركيا لإجراء تحقيق برلماني في آثار إصلاح البنك المركزي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفادت صحيفة بيرغون.



وقالت بيرغون إن التحقيق الذي طلبه حزب الشعب الجمهوري يطالب بمعلومات حول من استفاد من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي المتشدد، وكذلك تفاصيل الخسائر العامة بسبب هذه الخطوة.

وأقال الرئيس التركي ناجي إقبال من منصب رئيس البنك المركزي، بعد أربعة أشهر فقط في منصبه، استعاد خلالها لفترة وجيزة قيمة الليرة بعد تراجع بنسبة 20 في المائة العام الماضي. وتسببت إقالته من منصبه في انخفاض العملة بنسبة تصل إلى 15 في المائة، حيث تواصل الليرة تكبد خسائر وسط عمليات بيع جماعية من قبل المستثمرين الأجانب المعنيين.

واتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه أظهر "عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل" لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية.

وقال زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو إن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب كاوجي أوغلو.