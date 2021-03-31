الإمارات تشيد بـ"الكفاءة المصرية العالية" في أزمة قناة السويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المصرية التي تكللت بالنجاح في تجاوز الحادث العرضي الذي شهدته قناة السويس وأسفر عن توقف حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي قرابة 6 أيام.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن "دولة الإمارات تثمن جهود مصر في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس جراء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير".

وأعربت الإمارات عن ثقتها "في اقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية".

الأسبوع الماضي، جنحت سفينة الحاويات "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

ونجحت مصر أول أمس في تعويم السفينة العملاقة بعد عمل متواصل طيلة 6 أيام تكلل في النهاية بفتح قناة السويس وإعادة الملاحة إليها وسط إشادات عربية ودولية بهذه الخطوة في ظل الصعوبات المصاحبة لهذه العملية نظرا لضخامة الناقلة والأحوال الجوية.