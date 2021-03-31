الإمارات تؤكد حرصها على الحوار الدبلوماسي لتجاوز خلافات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت دولة الإمارات، الأربعاء، إلى استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث.



وشددت على أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.