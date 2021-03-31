"وزير الفقراء".. وفاة رئيس حكومة مصر الأسبق كمال الجنزوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأربعاء، رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال الجنزوري، والذي عرف عنه انحيازه لمحدودي الدخل خلال توليه رئاسة الحكومة، ليطلق عليه البعض "وزير الفقراء".

ووفق إعلام محلي مصري فإن الجنزوي توفي بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس (شرق القاهرة) عن عمر يناهز الـ88 عاما.

ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير/كانون الثاني 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأمريكية.

وشغل الجنزوري العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد (شمال غرب) ثم محافظ بني سويف (وسط) قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وتولى رئاسة الوزراء لأول مرة في الفترة من 4 يناير/كانون الثاني 1996 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 1999.

وعقب الاحتجاجات في 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة حيث أدى اليمين الدستورية في ديسمبر/كانون الأول 2011 واستمر فيها حتى يونيو/حزيران 2012.

ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.



والجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.

وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.