المملكة السعودية تمدد إقامات المصريين العالقين في أوطانهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير السعودي لدى مصر، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات في ضوء تعليق حركة الطيران.



وبحثت وزيرة الهجرة في مصر، السفيرة نبيلة مكرم، مع السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية «المتواجدين بمصر».

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقت العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، المتواجدين في مصر حاليا، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا» فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك، وفق موقع "الوطن".

ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودي كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامة العاملين بالمملكة.

وقدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للسفير السعودي وللسلطات والمسئولين بالسعودية لإصدارهم قرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية، مشيرة إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية «قيادة وشعبا».

وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية بعدم الانسياق خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب.

وأكدت أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أية قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران، كما تهيب السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين الراغبين في العودة إلى عملهم بالمملكة العربية السعودية، الهدوء والانتظار إلى أن تصدر المملكة قرار عودة الطيران، وسيتم الإعلان عنه عبر الجهات الرسمية، وسيتم موافاتهم بها فور صدورها.