منذ بدء الجائحة.. المجر تسجل أكبر عدد يومي لوفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة المجرية، الأربعاء، أن البلاد سجلت عددا قياسيا من الوفيات اليومية بـ"كوفيد-19"، الثلاثاء، بلغ 302 وفاة.



وهذا الرقم هو أكبر عدد يومي للوفيات منذ بدء الجائحة، كما سجلت 6700 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وتجاوز عدد الذين يعالجون من الفيروس بالمستشفيات 12 ألفا منهم 1492 على أجهزة تنفس صناعي، الثلاثاء، مما يزيد الضغوط على نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقالت الحكومة إن نظام الرعاية الصحية يرزح تحت وطأة ضغوط شديدة رغم أن برنامج التطعيم وصل لخُمس عدد السكان بالفعل وهو واحد من أسرع حملات التحصين في أوروبا.