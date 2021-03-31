- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
توفي رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس.
ولد الجنزوري في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغن الأميركية.
شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.
تولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، ثم كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.