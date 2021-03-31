عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق الموازية، خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، 31 مارس 2021.



وسجل سعر الدولار في هذه السوق 3650 ليرة للشراء، و3770 ليرة للبيع، مقابل، نحو 3725 ليرة للشراء، و3860 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

في حين استقر سعر الدولار في سوريا بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى.

كذلك، دفعت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الإثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين، الانهيار الكبير في في سعر صرف الليرة اللبنانية وتشديد قيود تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، التي كانت خلال فترة طويلة المصدر الرئيس للعملة الصعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وسجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4273 ليرة للشراء، و4419 ليرات للبيع، مقابل، 4369 ليرة للشراء، و4521 ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 4997 ليرة للشراء، و5172 ليرة للبيع، مقابل، 5115 ليرات للشراء، و5297 ليرة للبيع، أمس.

سجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 971 ليرة للشراء، و1006 ليرات للبيع، مقابل، 991 ليرة للشراء، و1028 ليرة للبيع، أمس.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي 991 ليرة للشراء، و1026 ليرة للبيع، مقابل، 1011 ليرات للشراء، و1048 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي 12067 ليرة للشراء، و12490 ليرة للبيع، مقابل، نحو 12320 ليرة للشراء، و12759 ليرة للبيع، أمس.