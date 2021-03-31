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شرطة الفجيرة تدشن لوحات المركبات بتصاميم جديدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة الفجيرة تدشن لوحات المركبات بتصاميم جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة اللوحات الجديدة لأرقام المركبات بنموذج حديث ومتميز بحيث تشمل اللوحات واللوحات الخصوصية ( الطويلة والقصيرة) بتصميمين متميزين يحملان اسم الفجيرة أحدهما باللون الأسود والآخر باللون الأحمر.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتلبية لملاحظاتهم والاهتمام بآرائهم.

 

كما أكدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن عملية طرح اللوحات الجديدة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/4/2021 للمركبات التي يتم تسجيلها حديثاً أول تجديد ترخيصها، بينما ستتم عملية الاستبدال لكافة المركبات الأخرى والتي لايزال ترخيصها سارياً اعتباراً من 2/5/2021.

 

بالإضافة إلى أنه سيتم استبدال اللوحات العمومية ومختلف الفئات الأخرى كالمقطورات في النصف الثاني من هذا العام الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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