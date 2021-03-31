روسيا تسجل أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة روسلخوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية إن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19".



ولدى روسيا بالفعل 3 لقاحات لحماية البشر من هذا المرض أشهرها سبوتنيك في، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ هما إيبيفاك كورونا وكوفيفاك.

وأوضحت الهيئة أن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم "كارنيفاك-كوف".

وقال كونستانتين سافنكوف نائب رئيس الهيئة إن "التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف والتي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها".

وأضاف أن "نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة، إذ إن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100% من الحالات".

وأوضح أن المناعة تستمر 6 أشهر غير أن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أبريل/نيسان المقبل.