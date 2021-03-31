شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في ماينمار بالمغادرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ماينمار بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّها وبعد أن "أذنت في 14 فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم (...) فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة".