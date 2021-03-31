تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم "الأربعاء" طقس رطب صباحاً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر متوسط الى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.



ويشهد الطقس غداً "الخميس" فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الجمعة، فيكون الطقس رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً ومائلا للحرارة نهاراً والرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س والبحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم السبت طقسا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً يصبح مغبراً غرباً في المساء والليل ومائل للحرارة نهارا، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة تنشط تدريجياً على البحر غرباً مساءً مثيرة ومحملة بالغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا في المساء في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وعن يوم الأحد، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب خفيف ويكون مغبرا وغائما جزئياً أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.