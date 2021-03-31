شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري عن 88 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

توفي صباح الأربعاء رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري عن 88 عاماً، على ما أعلن نجله المستشار أحمد الجنزوري، ووسائل إعلام مصرية.

وشغل الجنزوري العديد من المناصب الرفيعة، حيث ترأس الحكومة المصرية بين عامي 1996 و1999، كما كُلِّف من قبل المجلس العسكري بتشكيل حكومة عام 2011.

وحظي الجنزوري بشعبية عارمة في أوساط محدودي الدخل خصوصاً، وهو صاحب فكرة «الخطة العشرينية» التي امتدت بين عامي 1983 و2003، لذلك لُقّب بـ«وزير الفقراء».

وإضافةً إلى رئاسة الحكومة، سبق للجنزوري أن شغل مناصب عدة، حيث تولى حقيبة التخطيط، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وقبل ذلك تولى منصب محافظ الوادي الجديد، وبعدها محافظ بني سويف.