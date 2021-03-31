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اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات «» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- أ.ف.ب

 تسلّم اليمن، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا»، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان «حالة الطوارئ» إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في بيان على موقعها، إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن، مقر الحكومة، وهي «الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئياً خلال العام 2021».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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