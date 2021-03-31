شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- أ.ف.ب

تسلّم اليمن، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا»، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان «حالة الطوارئ» إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في بيان على موقعها، إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن، مقر الحكومة، وهي «الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئياً خلال العام 2021».