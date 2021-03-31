شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض حجراً صحياً على مدينة قرب الحدود الميانمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين- أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، عن وضع مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف ست حالات إصابة بوباء «كوفيد-19». وهذه البؤرة في إقليم يونان (جنوب غرب) هي أكبر حالات عدوى تبلغ عنها السلطات الصينية منذ حوالي شهرين.

وأبلغت المدينة التي تعد 210 آلاف نسمة أيضاً عن ثلاث حالات إصابة بدون عوارض لدى رعايا ميانماريين بحسب السلطات الصحية الاقليمية. والحدود الصينية مغلقة منذ سنة. وكانت رويلي قبل القيود المرتبطة بالوباء نقطة عبور مهمة مع بلدة موس على الجانب الآخر من الحدود.

وحذرت السلطات من أنها «ستمنع بشدة مرور أشخاص بشكل غير شرعي عبر الحدود» وكذلك شبكات المهربين والاشخاص الذين يؤون مهاجرين غير شرعيين.

لكنها لم تربط تحديداً حالات «كوفيد-19» باحتمال وصول منشقين ميانماريين.

والانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في 1 شباط/فبراير يثير مخاوف من موجة نزوح كبرى للسكان في حال تصاعدت حدة أعمال العنف.

وأعلن عن وضع المدينة في الحجر الصحي لمدة أسبوع. ولا يحق للسكان مغادرة منزلهم «بدون سبب محدد» ويمكن لشخص واحد فقط من كل عائلة الاهتمام بشراء الاحتياجات بإذن خاص.

